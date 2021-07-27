UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'na büyük bir hayal kırıklığıyla başlayan ve ilk maçta PSV'ye 5-1 kaybeden Galatasaray , rakibini rövanş maçında konuk edecek. İlk maçta büyük bir şok yaşayan Galatasaray'ın tur için en az 5 farklı galibiyete ihtiyacı var. Türk Telekom Stadı'nda zeminin yenilenmesi nedeniyle karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - PSV rövanş maçı 28 Temmuz Çarşamba Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. TSİ 21.00'de başlayacak ve Spor Smart'tan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Düdük Davide Massa'da

Galatasaray-PSV maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Karşılaşmada Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak.

Galatasaray PSV'yi nasıl eler? Galatasaray nasıl tur atlar?

Bu sene değişen kuralla birlikte deplasman golü avantajı kaldırıldı. Galatasaray, rövanşı 4 farklı kazanrsa maç uzayacak. Fatih Terim ve öğrencilerine tur için en az 5 farklı galibiyete ihtiyaç var.

Galatasaray nasıl gruplara kalır?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven'ı geçmesi halinde Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine grup aşamasından katılmayı garantileyecek. Sarı Kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

Biletler genel satışa sunuldu

Sarı-Kırmızılı ekibin PSV Eindhoven maçının biletleri, genel satışa da sunuldu. Galatasaray takımının taraftarı ile buluşması, ilk maçta alınan skor nedeniyle coşkulu beklentiyi azaltsa da Sarı-Kırmızılılar'ın biletlere ilgi gösterdiği ve Başakşehir'deki karşılaşmada tribünlerin dolabileceği belirtildi.

Deplasman golü kuralı geçerli mi?

Yapılan düzenlemeye göre gelecek sezondan itibaren, UEFA bünyesindeki kulüp organizasyonlarında deplasman golü kuralı geçerli olmayacak. İki takımın iki ayakta aynı sayıda gol atması durumunda karşılaşmalar doğrudan 15'er dakikalık iki uzatma devresine, eşitliğin bozulmaması halinde penaltı vuruşlarına taşınacak.