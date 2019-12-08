Galatasaray PSG hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşamki lig karşılaşmasında forma giyen oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.

Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11’e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Alanyaspor ile dün akşam oynanan maçta sağ alt arka adalesinde ağrı hissederek karşılaşmaya devam edemeyen ve ilk tedavisine başlanan Adem Büyük’ün sağlık durumu hakkındaki detaylı açıklama, yarın gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından yapılacak.Ryan Babel, tedavisinin ardından günü düz koşuyla tamamladı.

Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından ağırlıksız ortamda koşu çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Paris Saint-Germain karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.