Galatasaray - Panathinaikos maç sonucu: 2-1

Galatasaray hazırlık maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Yunan ekibi Panathinaikos ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Sarı-Kırmızılı takım mücadeleyi 2-1 kazandı. Galatasaray'ın gollerini 10. dakikada Adem Büyük ve 62. dakikada Ryan Donk kaydetti. Panathinaikos'un tek golünü ise Konan attı.

Galatasaray'da yeni transferler Seri ve Emre Mor ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

MAÇTAN DAKİKALAR...

GOOOOOOL - Adem Büyük maçın 10. dakikasında takımı 1-0 öne geçirdi.

Maçın ilk yarısı Adem Büyük'ün attığı golle 1-0 sona erdi.

Maçın ikinci yarısı başladı...

Galatasaray'da Selçuk İnan, genç oyuncular Erencan Yardımcı ve Yunus Akgün oyuna dahil oldu. Belhanda ve Adem Büyük oyundan çıkan isimler oldu.

GOOOOOOL - Mariano'nun ortasında Donk maçın 62. dakikasında skoru 2-0 yaptı.

Emre Mor ve Martin Linnes golden sonra oyuna dahil oldu.

GOL - 90+2'de Konan farkı bire indiren golü kaydetti.

Mücadele Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İki takımın 11'leri...

Galatasaray: Okan, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Donk, Belhanda, Jimmy, Adem, Babel

Panatinaikos: Dioudis, Johansson, Kolovetsios, Poungouras, Insua, Donis, Zahid, Chatzigiovanis, Chatzitheodoridis, Kolovos, Macheda



