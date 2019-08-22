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Galatasaray, Ozornwafor'u KAP'a bildirdi

Galatasaray, Ozornwafor'u KAP'a bildirdi

22 Ağustos 2019, Perşembe 00:10
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Galatasaray, Ozornwafor'u KAP'a bildirdi

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Kulübü, genç futbolcu Valentine Ozornwafor'un kiralık transferi konusunda İspanya'nın Almeria takımı ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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