Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, 7DAYS EuroCup D Grubu ikinci hafta maçında Almanya temsilcisi EWE Baskets ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Doğa Sigorta, grubundaki ilk maçında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia’yı 70-64 yendi. EWE Baskets ise grup mücadelesine mağlubiyetle başladı. Galatasaray Doğa Sigorta ve EWE Baskets Oldenburg ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Oldenburg maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan mücadele bu akşam saat 19.30’da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Galatasaray D Grubunda ikinci sırada

Galatasaray Doğa Sigorta, 7DAYS EuroCup D Grubunda oynadığı ilk mücadelede Dolomiti Energia Trento’ya konuk oldu. Deplasmanda oynadığı mücadeleden 64-70’lik galibiyet ile ayrılan Sarı Kırmızılı ekip, D Grubunda ikinci sırada yer alıyor. Trento mücadelesinde 20 sayı ile oynayan Aaron Harrison Galatasaray adına en skorer isim olurken; ona 18 sayı ile Greg Whittington ve 10 sayı 10 ribaund ile Zach Auguste eşlik etti. Galatasaray Doğa Sigorta, oynadığı son karşılaşmada BSL ikinci hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji’ni ağırladı. Mücadeleyi 85 – 76 kazanan Sarı Kırmızlı ekipte Zach Auguste 30 sayı ile etkili bir performans ortaya koyarken; Greg Whittington 12, Lazeric Jones 10 sayı ile çift haneli skor üreten diğer oyuncular oldu.

EWE Baskets Oldenburg averajla 6. sırada

Rakip EWE Baskets Oldenburg, 7DAYS EuroCup D Grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Asseco Arka Gdynia’yı konuk etti. Sahadan 74 – 78’lik mağlubiyet ile ayrılan Galatasaray'da 21 sayı ile oynayan Ricky Paulding ve 15 sayı üreten Rasid Mahalbasic takımları adına en skorer isimler oldu. EWE Baskets Oldenburg, D Grubunda dördüncü sırada yer alıyor. EWE Baskets Oldenburg, Almanya Basketbol Ligi’nde oynadığı iki karşılaşmada iki galibiyet aldı ve averajla 6. sırada bulunuyor.

Ertuğrul Erdoğan: "Yakaladığımız ivmeyi sürdürmek istiyoruz"

Zorlu maç öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da koç Ertuğrul Erdoğan açıklamalarda bulundu.

''Bahçeşehir Koleji maçı ile yakaladığımız bir ivme var. Bu ivmeyi sürdürmek istiyoruz. EuroCup bizim için hedef kupa. Gidebildiğimiz en üst noktaya kadar gitmek istiyoruz. Bu yüzden evimizdeki bütün maçları taraftarlarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz. Burası bizim alışık olduğumuz bir ortam. Taraftarımızın desteğiyle evimizde başka bir basketbol oynuyoruz. Önemli bir karşılaşma. Çok tehlikeli bir takım ile oynayacağız. İsim anlamında star oyuncuların olmadığı ama iyi bir takım. Almanya Ligi’nde her zaman ilk dörde oynamış, yarı finali ve finali hedeflemiş bir ekip. Uzun süredir EuroCup oynuyorlar. Çok dikkatli olmamız lazım. Ben kazanma şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum ama en ufak bir konsantrasyon eksikliği ya da ritim bozukluğu maçı rakibimizin lehine çevirir. O yüzden maçın başından sonuna kadar çok disiplinli ve akıllı oynamamız lazım.''

'Maçın saati 19.30, enteresan bir saat'

Benim beklentim bir önceki maça göre çok daha ciddi bir taraftar katılımı olması. Maçın saati 19.30, enteresan bir saat. Geçen sene bu saatlerde hiç oynamamıştık. Yarın sabahki idmanla beraber hazır olacağımızı düşünüyorum. Ufak tefek sakatlarımız var ama bizim için majör problem Tai Webster. Trento maçının ikinci dakikasında ayak tabanındaki bir bağda kanama yaşadı. Biz kırık olmasından şüphelenmiştik ama doktor kontrollerinde kırık olmadığı ortaya çıktı. Oynayıp oynamayacağı hala belli değil. Dün antrenmana çıktı, idmanın başında yeniden bıraktı. Tai Webster dışında şu an kadromuzda bir eksik gözükmüyor. Marko ve Tai de döndüğü zaman sağlıklı bir kadro yapılanmasıyla bütün seneyi devam ettirebiliriz” dedi.

'Taraftarın desteğiyle işler çok farklı oluyor'

Alman ekibine karşı oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın etkil şutörü Yiğit Arslan, “İlk hafta Türkiye Ligi’nde oynadığımız Telekom deplasmanından sonra kazanmaya başladık. Umarım bu formumuzu devam ettirebiliriz. Şimdi EuroCup’ta seyircimizin önünde ilk maçımızı oynayacağız. Onların desteğiyle işler çok farklı oluyor. Taraftarımızın önemini Bahçeşehir Koleji maçında gördük. Umarım bu maçta da bizi desteklemeye gelirler ve burada güzel bir atmosferde EuroCup’ta yolumuza ikide iki yaparak devam ederiz” dedi.