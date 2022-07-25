Galatasaray Nef, kadrosuna yeni isim daha dahil etti. Sarı-Kırmızılı ekip geçen sezonu Yunanistan’ın AEK takımında geçiren, şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayabilen Kolombiyalı Braian Alexander Angola-Rodas’ı bir yıllığına kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Nef, 2022-23 sezonu transfer çalışmalarını kapsamında 6. yabancı oyuncu olarak geçen sezonu Yunanistan’ın AEK takımında geçiren, şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayabilen Kolombiyalı Braian Alexander Angola-Rodas’ı bir yıllığına kadrosuna kattı. Yeni transferimiz Braian’a parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl dileriz."

Braian Alexander Angola-Rodas kimdir?

1994 yılında Kolombiya’da dünyaya geldi. Basketbol oynamayı çok seven Braian 14 yaşına geldiğinde İngilizce bilmemesine rağmen daha üst seviyede basketbol oynayabilmek için ABD’ye gitme kararı aldı ve ailesinden ayrılarak Nevada’da basketbol programı ile ünlü Findlay-Prep oklunda lise yıllarını geçirdi.

2014 yılında North Idaho Koleji’nde üniversite eğitimine ve basketbol kariyerine devam etti. Buradaki iki yılın sonunda oldukça dikkat çeken performansının ardından bir çok NCAA takımından teklif alan Braian Angola, 2016-2018 yılları arasında forma giyeceği Florida State takımına transfer oldu.

Üniversite kariyerinden sonra 2018 yazında NBA Summer League’de Orlando Magic forması giydi. Draft’larda kendine yer bulamayınca 2018 Ekim ayında NBA G League ekiplerinden Leakland Magic’e transfer oldu.

2019/2020 sezonu başında kariyerine Avrupa’da devam etmek için Filou Oostende takımı ile anlaşarak takımı ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2020 yılında Partizan ile imzalayan Braian, Kasım ayında İsrail ligi takımlarından Ironi Nes Ziona’ya transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon başında Yunanistan takımı AEK ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Burada çıktığı karşılaşmalarda 13 sayı, 3.8 ribaunt, 2.7 asist ortalamaları ile oynadı.

Kolombiya Milli takım forması giyme şansı da bulan oyuncu 2017 yılında milli takımı ile Fiba Americup’ta maç başına 12.7 sayı, 5.7 ribaunt, and 2.0 asist ortalamaları ile oynadı.

Profesyonel Kariyeri

2018/19 Leakland Magic

2019/20 Oostende

2020 Partizan

2020/21 Ironi Nes Ziona

2021/22 AEK



