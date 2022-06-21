Geçtiğimiz sezon beklentilerin çok altında kalan ve ligi on üçüncü sırada bitiren bir Galatasaray vardı. Ancak buna rağmen değerine değer katan ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken isimler de oldu. İşte onların başında da Marcao geliyor. Özellikle Avrupa maçlarındaki performansıyla dikkat çeken ve UEFA Avrupa Ligi’nde yılın on birine en yüksek puanla giren Brezilyalı stoper birçok Avrupa devinin radarına takıldı. 26 yaşındaki defans oyuncusunun sol ayaklı, teknik ve hamleli oluşu da kulüplerin iştahını kabarttı. İlk resmî teklif ise İspanya’dan geldi.

MARCAO SICAK

Sevilla Kulübü, Marcao için kapıyı 12 milyon avrodan açtı. Menajerler vasıtasıyla sarı kırmızılılara iletilen teklif ise düşünülmeden “teşekkür edilerek” reddedildi. Cimbom cephesinde beklentinin ise en az 20 milyon avro olduğu vurgulandı. Avrupa’da 7 kupa sahibi olan ve güçlü bir kadro kurmak isteyen İspanyol ekibinin teklifini güncelleyerek önümüzdeki hafta tekrar G.Saray yönetimi ile masaya oturacağı öğrenildi. İtalya’dan da talipleri olan Marcao’nun da Sevilla’nın teklifine sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği ifade edildi. (Türkiye)