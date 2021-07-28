Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'da karşılaştığı PSV Eindhoven'a 5-1 yenilen Galatasaray , rövanş karşılaşmasında en az 5 farklı kazanmaya çalışacak. Zorlu mücadele, Türk Telekom Stadı'nın zemini henüz hazır olmadığından, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Her ne kadar tur için ümitler az olsa da Galatasaraylı taraftarlar pandemi döneminde ayrı kaldıkları takımlarına kavuşmanın heyecanı içerisinde. Sarı- Kırmızılı ekibin yeni transferleri Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt statü gereği karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray - PSV maçı şifresiz ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Galatasaray - PSV maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. TSİ 21.00'de başlayacak ve D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan naklen yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Galatasaray'ın PSV maçı ilk 11'i: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Aytaç, Emre Kılınç, Sekidika, Barış Alper, Kerem, Mohamed

PSV'nin muhtemel 11'i: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi

Deplasman golü kuralı kalktı. 4 farklı galibiyetler maçı uzatmaya götürecek. Tur için Aslan’ın 5 farklı kazanması gerekiyor.

Galatasaray - PSV maçını kim anlatacak?

Saat 20.00'de D-Smart'ta maç önü özel programıyla başlayacak futbol heyecanı 21.00'de maç ve sonrasında özel röportajlarla gece yarısına kadar sürecek. Aykut Aydın ve Melih Gümüşbıçak'ın anlatımda olacağı gecede Ömer Saraç özel röportajlar gerçekleştirecek.

Eski futbolcu Yalçın Ayhan maç önü ve sonu yorumlarıyla karşınızda olurken, PSV Eindhoven'ın teknik direktörü Roger Schmidt'i yakından tanıyan, Hannover'ın eski teknik direktörü Kenan Koçak da analizleriyle programa renk katacak.

Futbolseverler, PSV Eindhoven maçının ardından Galatasaray'ın Avrupa kupalarında oynayacağı diğer tur maçlarını da D-Smart ve her yerde izlenebilmesi için D-Smart GO'dan takip edebilecek.

Galatasaray PSV'yi nasıl eler? Galatasaray nasıl tur atlar?

Bu sene değişen kuralla birlikte deplasman golü avantajı kaldırıldı. Galatasaray, rövanşı 4 farklı kazanırsa maç uzayacak. Fatih Terim ve öğrencilerine tur için en az 5 farklı galibiyete ihtiyaç var.

Galatasaray nasıl gruplara kalır?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven'ı geçmesi halinde Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine grup aşamasından katılmayı garantileyecek. Sarı Kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

PSV'ye elenmesi halindeki rakip St. Johnstone

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda PSV'ye elenmesi halinde Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek ve İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

Galatasaray ile PSV arasında 8. randevu

Galatasaray ile PSV, Avrupa kupalarında 8. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 7 maçın 5'ini PSV, 2'sini ise Galatasaray kazandı. Bu maçlarda PSV 15 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 7 gol kaydetti.

Avrupa'da 290. maçına çıkacak

Galatasaray, Avrupa kupalarında 290. kez sahne alacak. Sarı Kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 289 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 113 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 384 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 436 gole engel olamadı.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 83. maç

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 83. müsabakasına çıkacak. Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 82 karşılaşma oynayan Sarı Kırmızılı takım, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 33 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 111 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 124 gol gördü.