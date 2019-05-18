Galatasaray Kulübü, GSYİAD’ın iftarında buluştu

Galatasaray Kulübü, Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği’nin düzenlediği iftarda buluştu. Sarıyer’de bir otelde düzenlenen iftar törenine Teknik Direktör Fatih Terim, yardımcılarıyla birlikte katılırken, Başkan Mustafa Cengiz, Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, İkinci Başkan Yusuf Günay ve yöneticiler de iftara katılım gösterdi.

Hafta içinde Akhisarspor karşısında alınan galibiyet sonrasında kazanılan Ziraat Türkiye Kupası da iftar yapılan otele getirildi. İftara katılan Galatasaraylılar, Türkiye Kupası’yla fotoğraf çektirdi. Abdurrahim Albayrak da kupayla fotoğraf çekilen isimler arasında yer aldı.