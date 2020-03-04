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Galatasaray - İzmit Belediyespor maç sonucu: 66-81

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında İzmit Belediyespor, Galatasaray’ı 81-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

04 Mart 2020, Çarşamba 19:44 Son Güncelleme:
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Galatasaray - İzmit Belediyespor maç sonucu: 66-81

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında İzmit Belediyespor, Galatasaray’ı 81-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İzmit Belediyespor’un yarı finaldeki rakibi, OGM Ormanspor - Beşiktaş TRC İnşaat mücadelesinin galibi olacak.

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Sami Özel, Tunçtan Durmuşcan, Egemen Ercan

GALATASARAY: Işıl Alben 15, Alperi Önar, Hartley 15, Sude Yılmaz 5, Macaulay 18, Meltem Yıldızhan 6, Tilbe Şenyürek 5, Sinem Ataş, Stankovic 2

İZMİT BELEDİYESPOR: Cado 11, Melissa Paylar, Gizem Yavuz 5, Özge Kavurmacıoğlu 15, Anigwe 20, Williams 30, Gamze Takmaz, Melek Yusufoğlu

1’İNCİ ÇEYREK: 20-10

İLK YARI: 35-31

3’ÜNCÜ ÇEYREK: 45-57

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