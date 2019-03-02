Galatasaray işte bu sahada oynayacak!

Aslan’da Erzurum alarmı son seviyede... Sarı-Kırmızılılar’ın pazar günü saat 19.00’da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda yapacağı karşılaşma, eksi 12 derece hava sıcaklığında oynanacak. Galatasaray’ın, sporcuların sağlığını düşünerek maçın gündüz saatlerine alınması talebi, hem ev sahibi Erzurumspor hem de yayıncı kuruluşun itirazı nedeniyle kabul görmemişti. Bu nedenle kulüpte Erzurum maçına yönelik çeşitli tedbirler alınıyor.

Kramponlar farklı olacak

Öncelikle oyuncu kramponları, sezonun genelinden farklı olarak, buzlu sahaya özel olarak hazırlanacak. Futbolcuların zeminde kaymaması için, krampon tabanlarına bazı maddeler eklenecek. Oyuncuların hepsi için özel içlik tasarlanıyor.

Koruyucu krem sürecekler

Ayrıca soğuk havanın etkisini kırabilmek amacıyla, futbolcuların yüzüne ve kulaklarına koruyucu krem sürülecek. Maç öncesi, maç günü ve maçtan sonraki gün yine oyuncuların sindirim sisteminde oluşması muhtemel problemlere karşın, özel yemek menüleri hazırlanıyor.

Tüm biletler satıldı

Kazım Karabekir Stadı’nda aylar sonra oynanacak akşam maçına Erzurumlu futbolseverler de müthiş ilgi gösteriyor. Yaklaşık 22 bin biletin tamamı tükenirken, tribünlerin yarın tıklım tıklım olması bekleniyor.

MURAT AKBAŞ / FANATİK ÖZEL