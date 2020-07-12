Galatasaray için transferde Luis Suarez iddiası

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine bir başka golcüyü daha eklemiş durumda. Zaragoza'nın yıldızı Luis Suarez ile Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edildi. El Periódico de Aragón'un haberine göre bu sezon İspanya İkinci Ligi'nde 19 gol, 4 asist ile yıldızlaşan Luis Suarez için birçok takım devredeyken bunların arasında Galatasaray da yer alıyor.

Kolombiyalı yıldız ile ilgilenen takımlar arasında Real Betis, Lazio, Atletico Madrid, Napoli, Getafe ve Galatasaray bulunuyor. Fakat bonservisi Watford'da olan oyuncunun transferi, maddi şartlar nedeniyle Sarı-Kırmızılılar'ı zorlayabilir.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford, oyuncunun bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirledi. Bu teklif düzeyine çıkılmadıkça takımdan gönderilmesi düşünülmüyor. Fakat Watford, Premier Lig'den düşerse oyuncunun İngiliz ekibinde forma giymek istemediği de aktarılmakta.

Buna rağmen 22 yaşındaki oyuncunun Falcao hayranlığı, Galatasaray'a avantaj sağlayabilir. Suarez, İspanyol vatandaşlığı da olmasına rağmen Falcao hayranı olduğu için Kolombiya Milli Takımı'nda oynamak istediğini belirtmişti. En büyük hayallerinden birinin Falcao ile forma giymek olduğu aktarılıyor.