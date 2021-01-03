Galatasaray hem seriyi hem de liderliği kaybetti

Galatasaray’ın galibiyet serileri uzun sürmüyor. Rize ve Hatay’ı devirdikten sonra Karagümrük’e yenilen Cim Bom, yine 2 maçlık kazanma serisinin ardından takıldı. Sarı-Kırmızılılar bu kez Antalyaspor engelini aşamadı. 90 dakika boyunca kapanan rakibini bir türlü açamayan Cim Bom, 1 puana razı oldu. Alanyaspor’un kazandığı günde galip gelemeyen Galatasaray, liderlik koltuğunu kaptırdı. Sarı-Kırmızılılar gibi 30 puanı bulunan Alanyaspor, averajla zirvede bulunuyor. Eğer 28 puanlı Beşiktaş bugün Kayserispor’u mağlup ederse, haftanın yeni lideri olacak.

2 maç sonra derbi

Cim Bom, hafta için mesaisinde salı günü Konyaspor deplasmanına çıkacak. Ardından tekrar hafta sonu Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Aslan, 17 Ocak’ta ise derbide Beşiktaş’a konuk olacak. Galatasaray’ın hedefi, bu süreçte yeni bir galibiyet serisi yakalayıp, zirve koltuğunu geri almak.



