Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor maç sonucu: 3-0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 12. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Nilüfer Belediyespor’u 3-0 yendi.

19 Ocak 2020, Pazar 22:17 Son Güncelleme:
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Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor maç sonucu: 3-0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 12. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Nilüfer Belediyespor’u 3-0 yendi.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Caner Çıldır, Metin Korkut

Galatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Vasilantonaki, Belien (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Beren Yeşilırmak, Çağla Akın)

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Atkinson, Hümay Topaloğlu, Aybüke Özdemir (Buse Kayacan, Merve İkbal Albayrak, Aslı Tecimer, Seda Menekşe)

Setler: 28-26, 25-14, 28-26

Süre: 93 dakika (37, 24, 32)

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