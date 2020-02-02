Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş maç sonucu: 3-0

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 14. haftasında derbi mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ancak ‘derbi’ maçın sadece adında kaldı. Maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşayan, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle birçok ismin takımdan ayrıldığı Beşiktaş yine altyapı oyuncularıyla sahaya çıktı. Durum böyle olunca, Sarı-Kırmızılılar rakibini rahat bir şekilde 25-9, 25-12, 25-14’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Selçuk Görmen, Akif Altın

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Elifsu Ericek, Melike Çadır, Beren Yeşilırmak, Vasilantonaki, Sezen Keskekoğlu (Derya Çayırgan, Cansu Çetin)

Beşiktaş: Zeynep Batmaz, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Sevval Burnazlar, Lal Akın (Tuğçe Ersan, Gökçe Akkaya, Ece Uçarı, Zuhal Çetin, Tuana Öztürk, Mina Özgel)

Setler: 25-9, 25-12, 25-14

Süre: 59 dakika (16, 20, 23)