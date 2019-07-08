Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde günün ilk antrenmanı sabah saatlerinde gerçekleştirilirken, idmana salonda core ve aktivasyon çalışmasıyla başlandı. Ana bölümde ise sahada koşu çalışmaları üzerinde duruldu.

Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanına ise topla ısınmayla başlandı. Daha sonra dar alanda pas ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Ana bölümde oyunsal formda çift kaleli pas ve dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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