Süper Lig 'de düşme hattıyla arasında 3 puan fark kalan Galatasaray 'da, toparlanmak için fırsat gözüyle bakılan ara dönem de hiç iyi geçmiyor. Özel maçta 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u Nef Stadı'nda konuk eden Sarı Kırmızılılar, 6-2'lik ağır bir hezimetle sahadan ayrıldı. Son 8 maçında sadece 1 galibiyet alabilen ve 1. Lig'de 10. sırada yer alan Tuzla karşısına ideale yakın kadrosuyla çıkan Cim Bom'da, kaleyi Berk Balaban korudu. Sağ bekte 1 yıl aradan sonra Omar oynadı, sol bekte Aanholt vardı. Savunmanın göbeğinde Marcao ile Aytaç birlikte görev yaptı. Orta alanda Taylan'ın partneri, takımın genç yeteneği Bartuğ Elmaz'dı. Forvet arkasında Barış, Oğulcan ve Kerem, ileri uçta Halil oynadı.

Ezeh hat-trick yaptı

Cim Bom henüz maçın başında Kutay'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Tuzla'nın yeni transferi Ezeh, 20 ve 28'de ağları sarsarak takımını öne geçirdi, 50'de ise hat-trick yaptı ve farkı ikiye çıkardı. 59'da bu kez rakip kaleye golü atan Kutay, skoru 4-1'e getirirken, Ömer Bayram'ın golü 66'da Aslan'ı umutlandırdı. Buna karşın son sözü söyleyen yine Tuzla'ydı. 78'de Sedat, 83'te Bardhi, skoru 6-2'ye getirdi ve tarihi bir zafere imza attı.

Tuzlaspor ilk kez 6 attı

6-2'lik Galatasaray zaferinin Tuzlaspor için başka bir anlamı daha var. İstanbul temsilcisi, tarihinde ilk kez 6 gollü bir galibiyet elde etmenin sevincini yaşadı.

Berk çıktı, tekrar girdi

Maç içinde ilginç anlar da yaşandı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Berk Balaban, daha sonra yerini Fatih Öztürk'e bıraktı. Ancak Fatih sakatlanınca, elde başka kaleci de olmayınca Tuzla'dan özel izin alındı ve Berk geri çağrıldı. Böylece iki kaleci dönüşümlü olarak gol yemeye devam ettiler.