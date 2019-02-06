Galatasaray-Hatayspor maçında 'VAR' kırmızı kartı getirdi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final’in ilk ayağında Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray ile Hatayaspor karşılaşırken, mücadelenin hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, 39. dakikadaki pozisyonda VAR sisteminden yararlandı. Hatayspor kalecisi Ömer Alıcı’nın ceza sahası dışı sağ tarafında Fernando’nun aşırtmasını elle kesmesine hakem Öğretmenoğlu sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR sisteminden yararlanan Mustafa Öğretmenoğlu, Ömer’e direkt kırmızı kart çıkardı.

Ömer Alıcı, kartın rengi için bir süre itirazlarda bulundu ve oyun dışına giderken de tepki gösterdi.



