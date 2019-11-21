Galatasaray’da yarınki Başakşehir maçı öncesi sakat oyuncuların yetiştirilmesi için tam anlamıyla seferberlik ilan edilmiş durumda. Sarı-Kırmızılı ekipte milli takımlardan sakat dönen Muslera ve Babel üzerinde yoğun bir tedavi programı uygulanıyor. Teknik patron Fatih Terim, iki tecrübeli futbolcunun tedavi sürecini de yakından takip ediyor. Babel’in de, Muslera’nın da yarınki kritik karşılaşmaya yetişme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Aslan’da günün en sevindirici haberi ise Lemina’dan geldi. Önceki gün sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edilen Gabonlu futbolcu, dün takımla çalışmalara katıldı.

Feghouli’ye engel yok

Savunmada Luyindama ile takımın 10 numarası Belhanda’nın sakatlıkları sürüyor. Falcao tedavi için İspanya’da, Andone de ilk yarıyı kapatmış durumda. Şener Özbayraklı dün itibarıyla düz koşulara başladı, Emre Akbaba da fizyoterapist eşliğinde çalışıyor. Cezayir Milli Takımı’ndan dönen Feghouli ise takımdan ayrı yenilenme çalışmasına katıldı. Tecrübeli futbolcunun Başakşehir karşısında oynamasına bir engel bulunmuyor.

3-5-2 sistemini deneyecek

Sağlık ekibiyle beraber oyuncuların sakatlık durumunu değerlendiren Terim, bu bilgiler ışığında en iyi 11’i kurmaya çalışıyor. Tıpkı Gaziantep deplasmanında olduğu gibi yerli oyunculara daha fazla şans tanımak isteyen tecrübeli hoca; ileri uçta Adem ve yetişirse Babel’i, orta alanda Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Nzonzi, Lemina ve Feghouli’yi, savunma üçlüsünde de Marcao, Donk ve Ahmet Çalık’ı sahaya sürmeyi planlıyor. Babel’in durumuna göre Emre Mor veya Jimmy Durmaz’ın da 11’e dahil edilme ihtimali bulunuyor. Terim son kararı bugünkü maç toplantısından sonra verecek.

Metin Karabaş