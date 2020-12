Birçok futbolcunun temsilciliğini yapan ve Belhanda, Onyekuru gibi futbolcuların da menajerliğini yapan William D'Avila, Radyospor'a özel açıklamalar yaptı.

Belhanda, Ocak ayında ayrılacak mı?

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan D'Avila, Belhanda'nın ayrılık durumuyla ilgili, "Al Duhil'den teklif alıp almadığımız konusunda yorum yapmayacağım. Bu özel bir konu ama şu kadarını söyleyelim. Ocak ayında Belhanda, Galatasaray'dan ayrılmayacak. En azından ezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacak. Yeni sözleşme yapmak meselesini Galatasaray'la konuştuk ama somut bir şey yok. Bizim için önemli olan Belhanda'nın Galatasaray'da rahat olması. Galatasaray'ı seviyor. Teknik direktörü onu seviyor ve çok iyi ilişkilere sahipler. Sözleşmesi konusunu da masaya yatıracağız. Bence Galatasaray, Belhanda'yla yeni sözleşme imzalamak ister. Fatih Terim ile arası iyi ve iyi oynuyor. Bu sezon iyi işler yapıyor. Pandemi de herkes boşta olan oyunculara yöneliyor. Transfer yapmak kolay değil. Belhanda Galatasaray'ın bildiği ve burada başarılı olmuş bir oyuncu. Önümüzdeki haftalarda yeniden İstanbul'a geleceğim. sanırım Ocak'ta bu meseleyi çözeriz. Belhanda kalmak istiyor" dedi.

"Onyekuru için her şey pozitif"

Onyekuru'nun Galatasaray dönüp dönmeyeceği ve Fenerbahçe'den teklif alıp almadığını da yanıtlayan D'Avila, "Bilmiyorum, bir konuşma yaptık. Göreceğiz, önümüzdeki haftalarda bir görüşmemiz daha olacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Başakşehir'den Onyekuru için teklif almadım. Sadece ilgileniyorlar diye bir söylenti var. Ama Galatasaray onun için önemli bir opsiyon. Onyekuru için her şey pozitif; çünkü Galatasaray'da şampiyon oldu. Başarılı oldu. Galatasaray'da hiçbir sorun yaşamadı. Fatih Terim onu seviyor. Galatasaray'da her şey aynı, aynı teknik direktör, aynı yönetim, aynı başkan. Başkan ile çok iyi ilişkilere sahibim. Monaco ile konuşacağız. Onyekuru ve Galatasaray'ın fikirleri önemli. Üç taraf aynı yerde buluşursa neden olmasın. Bu transfer olur. Galatasaray ve Onyekuru ile ilgili her şey pozitif. Umarım uzun vadeli bir sözleşme olur. Galatasaray'ın Monaco ile anlaşıp anlaşmayacağı ya da nasıl anlaşacağı konusunda bir şey diyemem. Kiralık mı olacak, uzun vadeli bir sözleşme mi imzalanacak. Göreceğiz. Şu anda bir şey diyemem. Önümüzdeki haftalarda netleşir" şeklinde konuştu.

Bir diğer futbolcusu Emre Kılınç'ın başarılı bir sezon yaptığını belirten William D'avila, "Çok iyi gidiyor. Mustafa Cengiz onu almak için ne gerekiyorsa yaptı. Çünkü onu çok sayıda Avrupa kulübü istedi. Şu anda da büyük Avrupa kulüpleri onu izliyor. Galatasaray gibi dünyaca tanınan bir kulüpte oynuyorsanız Avrupa'dan kulüplerin sizi izlemesi normal. Emre çok daha iyisini yapacak" dedi.