Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed transferinde %15 detayı

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed için Mısır ekibinden yeni bir açıklama geldi.

Ontime Sports TV'ye konuşan Zamalek Mali Direktörü Tarek Hashish, Mısırlı golcünün transferiyle ilgili detaylardan bahsetti.

Tarek Hashish, Galatasaray'ın 31 Aralık 2021'e kadar oyuncunun satın alma opsiyonunu devreye sokabileceğini ifade etti. Hashish ayrıca Galatasaray'ın opsiyonu devreye alması durumunda sonra 4 milyon dolar'lık ödemeyi Temmuz 2022'ye kadar yapması gerektiğinin altını çizdi.

Tarek Hashish, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a kalıcı transferi durumunda sonraki satıştan %15'lik payın Zamalek'e ödeneceğini de ifade etti.

Galatasaray 23 yaşındaki genç golcüyü 2 milyon dolar karşılığında bir buçuk yıllığına kiralamıştı.

Kaynak: NTV Spor







