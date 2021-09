Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda İtalya’nın Lazio takımı karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, Türk Telekom Stadı’nda yapılan ve 1-0 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'Lazio’nun oyun kurmasını önledik ve rakibi hataya zorladık'

Lazio kalecisinin hatasından buldukları golün bir basın mensubu tarafından "şans" olarak nitelendirilmesi üzerine Terim, "Şans diye bir şey benim hayatımda yok. Olan birçok şeyi şans diye adlandırabilirsiniz ama ben hazır olanların şansı bulduğunu düşünüyorum. Maç içinde gole çok yaklaştık. Başka türlü gol bulabilirdik. Hatta 1’den fazla da gol olabilirdi. Geçmişte yediğimiz kötü gollerde futbolun içinde bunların olduğunu söylemiştim. Bugünü bir şans golüne bağlamak çok yanlış olur. İtalya’nın en iyi takımlarından biri olan Lazio’nun oyun kurmasını önledik ve rakibi hataya zorladık. Sonrasında da hakkı olanın kazandığı bir maç olarak nitelendirirsek daha doğru olur." diye konuştu.









Kaleci ve stoperlerle oyun kurma çalışmasından vazgeçmeyeceklerini aktaran Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün basit pas hataları yapmasak daha rahat oyun kurabilirdik. Oyun üstünlüğümüz varken yaptığımız basit hatalar var. Bloklarımız arasında açılan mesafeyi bugün görmediniz. Tek bir blok gibi oynamamızın sebebi, rakibimize hem alan vermemek hem de bir bütün halinde oynamaktı. Düşündüklerimizi ve çalıştıklarımızı sahaya iyi yansıttık. Topla çıkma ve geriden oyun kurmadan hiç taviz vermedik. Öne geçtiğimizde, baskı yediğimizde de taviz vermedik. Bu bizim vazgeçmeyeceğimiz bir konu. Zaman zaman bazı oyuncularımızın böyle durumlarda yaptığı hatalardan canımız yansa da devam edeceğiz. Bu genç takım her geçen gün daha da tecrübelenecek. Sette daha sabırlı olmalı, tercih hatalarını daha az yapmalıyız. Yarın oyun kurarken farklı varyasyonlar da yapacağız ama bu felsefemiz hiç değişmeyecek."

"İyi bir ikili olduklarını düşünüyorum"

Fatih Terim, bu sezon ilk kez birlikte oynayan Marcao ve Victor Nelsson’un uyumunu övdü. Danimarkalı Nelsson’un sağ stoperde daha etkili olduğunu anlatan Terim, "İyi bir ikili olduklarını düşünüyorum. Nelsson’un sağ tarafta daha iyi oynadığı da çok açık. Luyindama, Alpaslan, Nelsson ve Marcao dörtlüsüyle bu seneyi tamamlayacağız. Her biri görev verildiği zaman çok iyi işler yapacak oyuncular." diye konuştu.









"Atmosferi özlediğimiz çok açık"

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Türk Telekom Stadı’nda taraftarın oluşturduğu atmosferi özlediklerini söyledi. Taraftar desteğinin itici güç olduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, "Atmosferi ve taraftarımızı özlediğimiz çok açık. Maç içinde iyi oyunun verdiği mesaj, taraftar tarafından kendilerine olumlu döndüğünde itici güç oluyor. O zaman Galatasaray’ın oyunu yükseliyor ve ortaya daha iyi işler çıkıyor. Bugün de bazı baskılarda taraftarın çok etkisi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Her gün gelişeceğiz"

Lazio galibiyetinin takımın özgüvenine olumlu etkisi olacağını kaydeden Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alınan galibiyet bizim için büyük bir hamle olacak. Genç bir takımız. Bazı konularda sabırsız ve erken davranıyoruz. Basit hatalar ve top kayıpları yapıyoruz. Antrenmanlarda oyun anlayışımızı güzel alıyorlar. Takımın büyük bir bölümü 20-22 yaşında. Bazıları da ilk kez yurt dışına çıkıyor. Bu kolay değil. Her gün gelişeceğiz. Gelişirken bu galibiyetlerin çok önemli rolü var. Güven ortamının oluşmasında büyük bir önemi var. Kendilerine güven gelecek, hata yapmaktan korkmayacaklar. Bir daha deneyecekler, bir daha hata yapacaklar ama yine devam edecekler. Bu tecrübe hayatlarına yardım edecek bir unsur olacak. Bugün kötü bir oyun ve farklı kaybedilen bir maçın korkusunu hafif de olsa yaşadım. Kimseden çekinmeyen, korkmayan bir adamım ama oyuncularım adına bazı endişelerim oldu. Ancak Allah’a şükür bugün çıktılar hem mücadeleyi en iyi şekilde verdiler hem de futbolu en iyi şekilde oynamaya çalıştılar."









"Kerem’in her maç biraz daha az top kaybedeceğinden eminim"

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Kerem Aktürkoğlu’nun top kayıplarının bazı zamanlarda sorun olmayacağını söyledi.

Herkesin pas hatası yapabileceğine değinen Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Kerem sprinter bir oyuncu olduğu için zaman zaman pas hataları yapıyor ama sadece Kerem değil herkes yapıyor. Her geçen gün daha doğru oynayacak, daha az hata yapacak. Her maç biraz daha az top kaybedeceğinden eminim. Rakip takım için tehlike olmaya devam ettiği sürece zaman zaman yaptığı hatalar çok sorun olmaz. Ancak o da bu eksiğinin farkında ve daha az top kaybetmek için uğraşıyor. Top kaybetmesini bu kadar önemli hale getirirsek başka hareketler yapamaz. Onu da böyle halletmek zorundayız. Takılıp kalırsa başka şeyleri kaçırır. Bazen teke tek oynamayı istiyor. Ben de onu teşvik ediyorum. Birebirleri, sürati, çabukluğu ve defans arkasına koşuları bizim için önemli. Her güzelin de bazı kusurları olur ama bundan sonra daha az hata yapacaktır."

Terim, sakatlığı bulunan Sacha Boey’in yaklaşık 2 hafta içinde takıma döneceğini aktardı.





"Tarihe bakın, bütün başarıları Türk teknik direktörler elde etmiştir"

Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı’nın tarihte tüm başarıları Türk teknik direktörler yönetiminde yaşadığını söyledi. Terim, milli takım teknik direktörlüğü için Almanya Ümit Milli Futbol Takımı’nı çalıştıran Stefan Kuntz’un adının geçmesi ve Türkiye’de teknik direktör yetiştirmede sıkıntı yaşanıp yaşanmadığının sorulması üzerine, "Türk Milli Takımı’na layık birçok Türk hoca var ama seçimler başka türlü kullanılmıştır. Türk Milli Takımı’nı başarıya götürmüş birçok Türk hoca var. Herkesin seçimine saygı duyuyoruz. Türk antrenörlerine toz kondurmayın. Tarihe bakın, bütün başarıları onlar elde etmiştir. Arkadaşlarıma haksızlık edilmesini istemem. Seçimi herkesin kendisini bağlar ama milli takımın etrafında hepimiz olacağız. Hepimiz destekleyeceğiz, oyuncuları hazırlayacağız. Bugün çok önemli hocalarımız var. Hepsi de çok iyi hizmetler etti, etmeye de devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

İtalyan gazeteciye İtalyanca cevap

Geçmişte İtalya’nın Fiorentina ve Milan takımlarını çalıştıran Fatih Terim, İtalyan gazetecilerin sorularını İtalyanca yanıtladı.

Kendisi hakkında güzel sözler söyleyen Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri’ye teşekkür eden Terim, "Sarri benim için çok güzel şeyler söylemiş. Beni takip ettiğini, İtalya’dayken maçlarıma geldiğini söylemiş. Bugün beni mahcup da etti. Kendisine sarıldım, tebrik ettim ve beğendiğimi söyledim. Sarri iyi bir meslektaşım. Kendisine saygı duyuyorum. Çok iyi bir teknik adam. Antrenörlük yaptığı takımları seyrediyorum. Futbol anlayışı olan, ondan vazgeçmeyen, önemli takımları da başarıya götüren çok değerli bir hoca. Ondan bunları duymak da beni onurlandırdı." ifadelerini kullandı.









Terim’in "Beni mahcup etti." diye bahsettiği hareketin Sarri’nin maçtan sonra ellerini açarak kendisine saygı duyduğunu göstermesi olduğu belirtildi. Bir gün İtalya’ya dönmeyi düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Terim, "İtalya benim ikinci vatanım. Arkadaşlarımla devamlı iletişim halindeyim. Ancak şu anda Galatasaray’dayım. Başkanla güzel bir projeye başladık. Şimdilik İtalya’ya dönmeyi düşünmüyorum ama ileride ne olacağını bilemeyiz." şeklinde görüş belirti. (AA)