Galatasaray günü tek idmanla noktaladı

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana salon çalışması (core, aktivasyon, mobilite, stabilite) ile başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda koordinasyon ve çabukluk çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında üç ayrı sürede 11’e 11 oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleşirken, her oyun öncesi ve sonrası toplam üç kez rampada sprint çalışıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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