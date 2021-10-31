Göztepe, Rizespor ve Konyaspor karşısında hata yapmayıp 9 puan toplayan Galatasaray , puan tablosunda da üst sıralara doğru tırmanışa geçmişti. Geçtiğimiz hafta derbide, Beşiktaş 'a 2-1 kaybedince 10 maç sonunda 17 puanda kaldılar. Sarı-kırmızılı ekipte Sacha Boey ve Arda Turan'ın sakatlıkları sürüyor. Marcao'nun cezasını tamamlayıp ilk 11'e dönüşüyle birlikte TD Fatih Terim, kaleci ve önündeki 4 ismi yabancı oyunculardan oluşturmaya devam edecek. Orta alanda Taylan Antalyalı'yı değil "Berkan, Cicaldau & Morutan" üçlüsünü görebiliriz. "8+3 Yabancı Kuralı" sebebiyle ilerideki üçlünün en az ikisi Türklerden oluşmak durumunda kalacak. Bir kanatta Kerem Aktürkoğlu, diğerinde ise Barış Alper Yılmaz formaya yakın... Ya da en ileride Halil Dervişoğlu oynar ve kanatlardan birinde Sofiane Feghouli veya Ryan Babel izleriz.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Gaziantep FK da Galatasaray gibi sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Üst üste 2 maç kazanamadılar, 10 haftayı 12 puanla geçtiler. Marius Sumudica'nın geçen sezon 3'lü savunmayla başarıyı yakalaması sonrası, yerine gelen Ricardo Sa Pinto da sistemde değişikliğe gitmemişti. Portekizli ayrılıp yeni sezona Erol Bulut'la girilince, Bulut da ilk 3 maç sistemi değiştirmedi. 3 maçta sadece 1 puan alınınca 4'lüye döndü ve sonrasındaki 7 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan topladılar. Sol bek Hamza Mendyl cezası sebebiyle deplasman kafilesinde yer almadı. Yerine İbrahim Pehlivan görev yapacak. Sağ bekte Stelios Kitsiou, stoperde "Caulker & Tosca" ikilisi forma giyecek. Erol Bulut, Alexandru Maxim'i rahatlatmak için Papy Djilobodji'yi Giresunspor karşısında defansif orta saha oynatmıştı. Sertliği arttırmak için bir benzerini Galatasaray'a da denebilir. Kanatlarda Angelo Sagal ve Joao Figueiredo'dan kolay kolay vazgeçmeyecektir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fatih Terim, Erol Bulut'un takımlarına karşı çıktığı son 5 maçın sadece 2'sini kazanabildi. (1 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- Gaziantep FK bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta sadece 1 puan toplayabildi. (4 mağlubiyet)

SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor. Galatasaray ile Gaziantep FK'yı karşı karşıya getirecek Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde Galatasaray galibiyetine 1,29 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,36'dan oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,47 iken Misli.com'da 1,55!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %60'lık kesim derbi yenilgisi sonrası hataya tahammülü kalmayan sarı-kırmızılı ekipten iç sahada 3 puan bekliyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.