Galatasaray - Frutti Extra Bursaspor: 106-93

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29’uncu haftasında Galatasaray, Frutti Extra Bursaspor'u 106-93 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Can Mavisu

GALATASARAY: Marei 2, Motum 27, Jackson 7, Crawford 30, Göksenin Köksal 10, Jefferson 22, Yiğit Arslan 5, Eray Aydoğan 3

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Oğuz Savaş 12, Munford 25, Can Maxim Mutaf 5, Peters 7, Bircevic 14, Metin Türen 10, Shayok 6, Tevfik Akdamar 3, Birkan Batuk 6, Mithat Can Özalp 3, Ömer Can İlyasoğlu 2

1’İNCİ PERİYOT: 26-29

DEVRE: 53-58

3’ÜNCÜ PERİYOT: 80-72

