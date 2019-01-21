Galatasaray'da taraftarın gözü artık bitti denilen forvet transferinde. Fanatik'in Özel haberine göre Abdürrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar Alan transferini bitirmek için Dubai'ye gitti. İkilinin Brezilyalı forveti de alarak İstanbul'a dönmeleri bekleniyor. Öte yandan Galatasaray'da sözleşmesi uzatılacak futbolcular ve kadro dışı bırakılan Serdar Aziz için de yeni gelişmeler var. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri ve detaylar..

GALATASARAY'DAN TRANSFER ÇIKARMASI!

Galatasaray'dan Dubai'ye son dakika transfer çıkarması. Forvet transferinde artık sona yaklaşan Galatasaray'da İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak ve Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar transfer görüşmeleri için Dubai'ye gitti.

Alan ve Adriano Dubai'de kampta

Albayrak ve Hanedar dün akşam saat 20:00 uçağı ile Sarı-Kırmızılı takımın transfer gündeminde olan ve takımının kampında Dubai'de olan Alan Carvalho ve Adriano için artık son girişimlerde bulunacak.

Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde bulunan Alan transferini noktalamak isteyen yöneticilerin Brezilyalı futbolcu ile İstanbul'a dönmesi bekleniyor. (Yakup Çınar)

ADRIANO ASLAN OLUYOR!

Ankaragücü karşılaşmasının ardından teknik direktör Fatih Terim’in yardımcısı Hasan Şaş, “2 forvet alacağız. 1 forvet olursa, 1 de stoper alacağız” açıklamasını yapmıştı. Başkan Mustafa Cengiz ve kurmaylarının, Terim’e bir an önce transferleri hediye etmek istedikleri ve Göztepe ile hafta sonu oynanacak olan maça kadar tüm oyuncuların takıma katılmasının hedeflendiği öğrenildi. İşte bu doğrultuda Sarı-Kırmızılılar, ilk olarak Rus ekibi Spartak Moskova’da forma giyen Luiz Adriano’da bir an önce mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Moskava ekibi kapıyı 8 milyon Euro’dan açtı, Aslan rakamı 5 milyon Euro civarına çekmeyi amaçlıyor. Son 5 maçta 4 gol atan Adriano, Arap ve Çin kulüplerinden gelen teklifleri reddetti.

Katar’da kampta...

Tercihini Cim Bom’dan yana kullanan Brezilyalı futbolcu, Rusya Ligi’nde devre arası olduğu için şu an takımıyla birlikte Katar’da kampta yer alıyor. Son olarak saçlarını da sarıya boyatan 31 yaşındaki golcünün, Galatasaray için adeta geri sayıma geçtiği konuşuluyor. (Yakup Çınar)

LINNES'E YENİ SÖZLEŞME!

3 sezondur Galatasaray forması giyen, disiplini ve devamlılığı ile taraftarın sevgilisi olan Martin Linnes’e yeni kontrat geliyor... Taraftarın ‘Kuzey’in Kralı’ lakabını taktığı Norveçli sağ bek ile en kısa zamanda masaya oturulacak. Sarı-Kırmızılılar ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcuya, 3 yıllık yeni bir kontrat sunulacak.

GÜNDEM ONYEKURU TRANSFERİ

Galatasaray'ın 800 bin euroya Everton'dan kiraladığı Onyekuru, ligin ikinci devresine kariyerinin ilk hat-trick'ini yaparak başlayınca iyice göze girdi. Sezon başından beri farklı bölgelerde oynayan ancak en çok sol açıkta verimli olan 21 yaşındaki Nijeryalı'nın bonservisinin alınması gündemde...

Cim Bom'da yıllık 1.2 milyon euro maaşla forma giyen Onyekuru, Temmuz 2017'de Belçika ekibi Eupen'den Everton'a transfer olmuş, Anderlecht'te kiralık forma giymişti. Piyasa değeri 10 milyon euro civarında olan Onyekuru için İngiliz ekibi Everton ile masaya oturmayı planlayan sarı kırmızılılar, Ozan Kabak'tan gelecek parayla (11 milyon euro) bu oyuncunun bonservisini alabilir.

ONYEKURU DÖNÜYOR! SİNAN UZATIYOR

Türk Telekom Stadı'nda 6-0 biten Ankaragücü maçına Henry Onyekuru-Sinan Gümüş ikilisi damgasını vurdu. Sinan duble, Onyekuru hat-trick yaparak, 'Forvet yoksa biz varız' mesajını verdi. İki oyuncu ile ilgili perde arkasında yaşananlar ve Galatasaray'ı bekleyen gelişmeler ise şöyle: Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Krasnodar&Sinan Gümüş transferi sarı- kırmızılı yönetime takıldı. Fatih Terim, Linnes gibi Sinan Gümüş'ün de sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Bu yüzden Krasnodar'ın teklifi reddedildi. Ara transfer dönemi biter bitmez gurbetçi oyuncunun sözleşmesi uzatılacak. 650 bin Euro ile takımın en az kazanan isimlerinden olan Sinan Gümüş'e yüzde 100 zam yolda...

Everton gelişiminden memnun!

Galatasaray'ı tercih sebebini, "İngiltere'de çalışma izni almalıyım" şeklinde özetleyen Onyekuru artık Nijerya Milli Takımı'na çağrılıyor. Kiralık sözleşmede opsiyon olmadığı için Onyekuru sezon sonu Everton'a dönecek. İngiliz ekibi, sarı-kırmızılı formayla 9 gole ulaşan 21 yaşındaki Nijeryalı yıldızın gelişiminden memnun. Premier Lig'de şansını denemek isteyen Onyekuru, tekrar kiralık gönderilmesi halinde Galatasaray'a öncelik tanıyacak.

Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı ve Fenerbahçe ile adı anılan Serdar Aziz'in menajerinden flaş açıklamalar geldi. Tecrübeli savunmacının menajeri Haluk Canatar, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına telefonla bağlandı ve merak edilenleri yanıtladı.

Canatar, "Galatasaray'dan transfer görüşmeleri için izin aldıktan sonra Fenerbahçe ile görüştüm." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklamalardan satır başları:

"Semih Özsoy ile Abdurrahim Albayrak'ı telefonda görüştürdüm. Galatasaray yönetimini kızdıracak hiçbir şey yapmadık."

"Serdar'ın Fenerbahçe'ye transferi mümkün."

"Serdar Aziz geri çağrılırsa Galatasaray'da oynamak ister mi? Bilemem!"

"Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye gitme ihtimali var. Kendisi Ersun Yanal ile görüştü. Bunların hepsi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bonservis konusu konuşulmaya başlanınca yaşandı."

"Bütün kulüplerde alacak konusu vardır ama bu bize yakışmaz. Bugüne kadar alacaklarla ilgili bir gün bile Serdar tarafından hukuksal yola başvurulmamıştır. Serdar, transferi konusunda teknik heyetle de yönetimle de nezaketsiz bir durum yaşamadı."

BELHANDA TRANSFERİNDE SON DURUM!

Son dönemde adı Suudi Arabistan kulüpleri ile anılan Aslan’ın Faslı yıldızı Younes Belhanda’nın transfer süreci devam ediyor. Son gelen teklifler doğrultusunda kafasının karıştığı öğrenilen 28 yaşındaki 10 numaranın, kararını en kısa süre içerisinde vereceği bildirildi. Belhanda, Galatasaray’daki kariyerinin devamı için önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz bir yanıt verecek.

MANGALA HABER BEKLİYOR!

Geçtiğimiz günlerde soluğu İngiltere’de alan Galatasaray’ın kurmayları, daha önce Jason Denayer transferinde yakın ilişkiler içinde oldukları Manchester City’den Eliaquim Mangala’yı istemişti. Yapılan görüşmelerin son derece olumlu geçtiği, teknik direktör Fatih Terim’in de, şartların uygun olması durumunda Mangala’yı kadrosunda görmek istediği belirtildi. 27 yaşındaki sol ayaklı Fransız stoper, City’de bu sezon hiç forma giymedi ve Pep Guardiola da oyuncusunu gözden çıkarmış durumda. Aslan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcuyu bedelsiz olarak kiralamayı hedefliyor. Eğer 2 forvet transferinden 1’i gerçekleşirse, Mangala da stoper transferi olarak takıma katılabilir.