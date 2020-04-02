İspanyol kadın basketbolunun tarihi figürlerinden Myriam Henningsen, kariyerine ilişkin dikkat çeken detayları El Diario'ya anlattı.

Küçük yaşlardan beri İspanya'da kadın basketbolunun en büyük yeteneği olarak gösterilen Henningsen, 1989'un yaz aylarında daha önce rastlanmamış bir karara imza attı.

Henningsen, Galatasaray'a transfer olarak yurt dışında oynayan ilk İspanyol kadın oyuncu unvanını elde etti.

1989-90 ve 1990-91 sezonlarında tek yabancılı dönemde ligi domine eden Henningsen, Galatasaray ile 1991-92 sezonu da dahil olmak üzere 3 şampiyonluk yaşadı ve sonra Türkiye'den ayrıldı.

Galatasaray günlerini anlatan Henningsen, "Yurt dışına transfer olmam 1992 Barcelona Olimpiyatları için kurulan takıma girme seçeneğimi ortadan kaldırdı. O zamanlar milli takımla Olimpiyatlara gitmem adına beni arayıp başka bir takıma imza atmamı istediler ama mutluydum ve maddi anlamda da iyi bir anlaşmam vardı. Bir Olimpiyat sporcusu olmak isterdim ama yurt dışında oynayan ilk kadın İspanyol oyuncu olmaktan da gurur duyuyorum. Şimdi çok daha yayın ama o zaman değildi ve bu değerliydi" ifadelerini kullandı.

İspanyol oyuncu, yıllar sonra 2013'te Galatasaray'ı TBKL Play-Off serisinde desteklemek adına 'Eskimeyen Şampiyonlar' kadrosuyla birlikte Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yerini almıştı.

Galatasaray'ın 'Eskimeyen Şampiyonlar' kadrosunda şu isimler yer alıyordu:

Myriam Henningsen, Pınar Baysan, Elif Kaçar, Etkin Ünal Kerimoğlu, F. Müge Kolday Berkalp, Canan Bakır Erdoğan, Nurgül Karsıoğlu Söylemez, Zeynep Gül Onay Ene, Özlem Palabıyık, Aycan Yeniley, Soley Aydoğan, Filiz Şahin, Nil Erayda, Tülin Artırır, Handan Özbek, Çelen Kılınç Memnun, Funda Tahmaz Kurtyılmaz, Özlem Özbek Kugay, Pınar Baysan, Gülizar Kalçalar, Aycan Yeniley, Betül Zindan, Melisa Çakmak, Filiz Yükrük, Nihan Anaz, Arzu Özyiğit, Serap Köz Yücesir, Zeynep Korur.