Lider Trabzonspor'un gerisinde kalan Galatasaray ile Fenerbahçe , Süper Lig'in 13. haftasında NEF Stadı'nda 3 puan mücadelesi veriyor. Geride kalan 12 müsabakada 6 galibiyet, 3'er beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 21 puanla haftaya lider Trabzonspor’un 9 puan gerisinde 4. sırada girdi. Fenerbahçe ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 20 puan elde etti ve 7. sırada. Ezeli rakiplerin geride kalan mücadelelerinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 50 kez yenerken, 35 kez mağlup oldu. 43 mücadele ise berabere sonuçlandı. Spor Toto Süper Lig'in küresel ortağı olan beIN SPORTS, beş kıtadaki toplam 94 ülkede de bu büyük ezeli rekabeti yayınlayacak.

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Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam NEF Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray-Fenerbahçe ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Min Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan, Mesut, Berisha

Boey ve Arda Turan oynayamayacak

Galatasaray’da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle dev derbide görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Taylan Antalyalı sınırda

Galatasaray’da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, yarın da kart görmesi durumunda 14. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek. Romanya Milli Takımı’ndan sakat dönen ve takımla kontrollü bir şekilde çalışan Olimpiu Morutan kadroda yer alabilecek.

Derbi kapalı gişe

Nef Stadı’nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının biletleri tükendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir seyirci kısıtlamasına gidilen statlara Türkiye Futbol Federasyonunun kararıyla tam kapasite taraftar alınabilecek. Deplasman taraftarının bulunamayacağı Nef Stadı’nda satışa çıkan derbi biletleri tükendi.

Ayrıca Galatasaray taraftarının derbiye özel koreografi hazırlığında olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Galatasaray karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır, Valencia ve Gustavo, derbi maçta takımlarını yalnız bırakacak.

4 oyuncu sınırda

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Novak, Zajc, Mert Hakan ve sakatlığı sebebiyle oynaması beklenmeyen Gustavo sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu 4 oyuncu Galatasaray mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda ligin 14’üncü haftasındaki Göztepe maçında yer alamayacaklar.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ilk golün önemi büyük

Süper Lig’in 13. haftasında karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Rekabette 27 yılı kapsayan son 56 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 4 kez mağlup oldu. Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 12 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 56 lig maçının 8’i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6’sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. İki takım arasındaki son gollü beraberlikte ise Galatasaray 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertliler eşitliği sağladı.

Bu dönemdeki 3 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe’nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy’de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 56 lig mücadelesinin 9’u ise golsüz eşitlikle sona erdi.

Galatasaray, bu sezon ilk golü attığı 8 maçın 5’ini kazandı

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon ilk golü bulduğu 8 karşılaşmanın 5’ni kazanırken, 2’sinde berabere kaldı, birini ise kaybetti. Bu maçlarda GZT Giresunspor, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Gaziantep FK’yı yenen sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kaldı, Beşiktaş ’a ise mağlup oldu.

Galatasaray, ligde 4 maçta da kalesinde ilk golü gören taraf oldu. Sarı-kırmızılı takım söz konusu maçlarda Göztepe’yi yenerken, VavaCars Fatih Karagümrük ile berabere kaldı, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor’a yenildi.

Fenerbahçe ilk golü bulduğu 6 maçtan üstün ayrıldı

Fenerbahçe ise Süper Lig’de bu sezon ilk golü kaydettiği 8 maçın 6’sından üstün ayrılırken, birinde berabere kaydı, birinde ise mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda Adana Demirspor, Fraport Tav Antalyaspor, Altay, GZT Giresunspor, Atakaş Hatayspor ve Kasımpaşa’yı mağlup ederken, Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı, Trabzonspor’a yenildi.

Fenerbahçe ligde kalesinde ilk gölü gördüğü hiçbir maçı ise kazanamadı. Sarı-lacivertli takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor’a yenilirken, Yukatel Kayserispor ile berabere kaldı.