Galatasaray, Fenerbahçe maçına hazır!

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe karşılaşması öncesi kampa girdi.