Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig'in altıncı haftasında Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin sonucunu tüm dünya merakla bekliyor. Maçı Türkiye'de beIN SPORTS canlı olarak izleyicileriyle buluşturacak. Ayrıca beIN SPORTS üzerinden bir çok dünya ülkesi bu karşılaşmayı izleme şansı bulacak. Bu arada Radamel Falcao'nun ülkesi Kolombiya'dan da bu maçın yayını ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Win Sports TV'nin bundan böyle Galatasaray maçlarını izleyeceği öğrenildi.

Transfer sürecini yakından takip eden Kolombiya spor kanallarından Win Sports TV, ülke tarihinin en önemli golcülerinden olan Falcaolu Galatasaray'ın maçlarının canlı olarak yayınlanmasına karar verdi.

Win Sports TV, Galatasaray'ın ilk olarak 28 Eylül'de Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacağı derbinin canlı olarak yayınlanacağını, ardından tüm lig maçlarının ekranlara geleceğini belirtti.

Win Sports TV nasıl izlenir?

Win Sports TV kanalı, Hotbird uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun Hotbird uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra Win Sports TV’yi frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'HD'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Galatasaray 5. sırada

Fenerbahçe'ye göre bir maç eksizği bulunan ve bugün Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray bu sezon oynadığı 4 maçta, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. Sarı-KIrmızılı takımın 7 puanı buluyor.

Fenerbahçe 2. sırada

Fenerbahçe sezona Gazişehir ve ardından aldığı Başakşehir galibiyetiyle moralli başlamıştı. Fenerbahçe 3. haftada Trabzonspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. İlk mağlubiyetini Alanyaspor deplasmanında alan Fenerbahçe 5. hafta maçında ise Ankaragücü'nü 2-1 ile geçerek Galatasaray maçına moralli çıkacak. Geride kalan 5 haftada 10 puan toplayan Fenerbahçe 2. sırada bulunuyor.







