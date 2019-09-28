Galatasaray - Fenerbahçe derbisi son dakika! Tribüne kimler gitti?
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika. Fenerbahçe derbisinde 2 oyuncusunu yabancı kuralı nedeniyle kadroya alamadı. Fatih Terim bu kararını Seri ve Andone'dan yana kullandı.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son dakika! Terim’in zor kararı... Süper Lig kulüpleri, 21 kişilik maç kadrosuna 12 yabancı yazdırabiliyor. Bu nedenle 2 oyuncunun tribüne çıkması gerekiyor. Fatih hoca kararını vermek zorunda kaldı.
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Galatasaray'ın 11'inde yer alan isimler şöyle sıralandı: Fernando Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Babel, Belhanda, Feghouli, Falcao
Yedeklerde de yer alan isimler, Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Emre Mor oldu.
Dolayısıyla Seri ve Andone bu zorlu maçı tribünden takip etmek zorunda kaldılar.