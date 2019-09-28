Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son dakika! Dev derbiye saatler kala, Ersun Yanal takımına hem taktik hem de mental anlamda son uyarılarını yaptı. Yanal, hafta boyunca antrenmanlardaki konuşmalarında üzerinde durduğu ‘sakin kalma’ konusunu dün de tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, “Türk Telekom Stadı’nda bizi zorlu bir atmosfer bekliyor. Aranızda bunu yaşayan arkadaşlarımız da var, ilk kez deneyimleyecek olanlar da... O atmosferin içinde bizim için en önemli şey sakin kalabilmek. Tahriklere kapılmamak. Bu, teknik ve taktik konulardan bile daha önemli” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNE MUHTEŞEM ORAN!

‘Şampiyonluk mesajı’

Ersun Yanal, “Eğer sakin kalabilirsek, zaten ibre bize dönecektir. Sizin 3 puan isteğinizden ve bunun için ortaya koyacağınız mücadeleden şüphem yok. O stattan galibiyetle dönecek kaliteye sahipsiniz. Sakin kaldığımız taktirde, konuştuğumuz oyun planını, stratejiyi de sahaya çok daha rahat bir şekilde yansıtabilirsiniz. Unutmayın, oradan 3 puanla çıkmamız, şampiyonluk yolunda tüm rakiplerimize çok net bir mesaj olacak” dedi.

Bu haberi de okudular SON DAKİKA | Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi iyi haber!

Hava topu vurgusu

Sarı-Lacivertliler’in teknik patronu, Galatasaray defansının hava toplarındaki zaafını değerlendirmeye kararlı. Hafta boyunca duran top organizasyonları üzerine birçok çalışma gerçekleştirildi. Kazanılan korner ve serbest vuruşlarda topun başına Emre Belözoğlu ve Deniz Türüç geçecek. Akan oyunda ise ortalar Vedat Muriç’e gönderilecek. Muriç, idmanlarda attığı müthiş kafa golleriyle derbiye hazır olduğunu gösterdi.

Yusuf Dursun

Bu haberi de okudular Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)