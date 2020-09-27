Galatasaray - Fenerbahçe derbisi klasiği: İlk yarı berabere

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçlarda son yıllarda ilginç bir istatistik ortaya çıktı. 2014-15 sezonunda beri iki takım arasında oynanan 13 maçın 10 tanesinde ilk yarılar berabere bitti. Bu sezonda Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçta ilk yarı 0-0 bitti

Geride kalan 13 maçta sadece bir kez geçen sezon 3-1 Galatasaray'ın kazandığı maçın ilk yarısında iki gol çıkmış (1-1) diğer maçlarda en fazla 1 gol ilk 45 dakikada yaşanmıştı