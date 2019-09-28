Süper Lig’de haftanın en önemli maçında ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşırken, Misli.com bu müthiş derbinin heyecanını yüksek oranlar ve birçok yeni bahis türünü içeren Canlı Bahis’in yanı sıra derbiye özel açılan özel bahislerle daha da arttırıyor.

İki ekipte golcüler Radamel Falcao ve Vedat Muriqi ön plana çıkarken, bu oyuncuların performanslarına yönelik oyunlarla müthiş derbinin heyecanını daha da fazla yaşayacaksınız. Örneğin; Falcao gol atar ve Galatasaray kazanır, Vedat Muriqi gol atar ve Fenerbahçe kazanır…

Cüneyt Çakır’ın yöneteceği maçta kaç kez VAR’a gidileceğinin yanı sıra toplam ofsayt sayısını da tahmin edebilirsiniz.

Geçen hafta Yeni Malatayaspor deplasmanında olan Galatasaray, Seri’nin kafa golüyle öne geçtiği maçta son anlarda Guilherme’nin golüne engel olamadı ve bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Oldukça zorlu bir fikstürün içinden geçen Galatasaray, bu maçtan sonra Paris SG ile evinde karşılaşacak. Ev sahibinde maskeyle idmanlara başlayan Younes Belhanda, oynamak istediğini söyledi.

Geriye düştüğü maçta evinde Ankaragücü’nü yenen Fenerbahçe, bu maçta toplam 30 şutla şu ana kadar bu sezon ligde bir maçtaki en fazla şutu çekti. 1 gol ve 1 asistle oynayan Muriqi takımın en iyisiydi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Galatasaray, ligde 9 maçtır rakibini yenemiyor.

• İki ekip arasında ligde oynanan son 8 maçın 6’sı berabere bitti.

• İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 4’ünde ilk yarılar berabere bitti.

• İki ekip arasında oynanan son 15 maçın ilk yarılarında konuk ekipler gol atamadı.

• Cüneyt Çakır daha önce 11 kez yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tam 12 kez kırmızı kart gösterdi.

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ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi Galatasaray’ın maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %30’dan fazlası ev sahibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise beraberlik yönünde. Misli.com üyelerinin %10’u maçın eşitlikle biteceğini düşünüyor.

EVREN GÖZ’ÜN TERCİHİ NE?

Saha ve seyirci avantajıyla Galatasaray'ın bir adım önde olduğu bir mücadele. Ancak Fenerbahçe de etkili ayaklarıyla skor bulmaya maçın her anında yakın. Bu yüzden KGV seçeneği derbi için en ideal tercih olur. Fenerbahçe'nin savunmadaki zaafları düşünüldüğünde Galatasaray'ın galibiyetine oynamak da mantıklı olacaktır.







