Monaco, forvet hattına Ben Yedder’i transfer etmesine rağmen Falcao’yu bırakmamakta kararlı. Takımın teknik direktörü Jardim, “Ben Yedder ve Falcao, birlikte uyumlu bir ikili olabilirler. Falcao 3 haftadır bizimle ve iyi çalışıyor. Ona tabii ki güveniyorum” dedi. Fransız medyası ise Monaco’nun, Falcao ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladığını iddia etti.

Abdurrahim Albayrak ile Ahmet Bulut’un İstanbul’a eli boş dönmeleri de endişelerin artmasına yol açan diğer detaylar. Her ne kadar Galatasaray Yönetimi, Falcao ile her konuda anlaşma sağlasa da, Monaco’nun ısrarı, bonservis konusunda işleri zorlaştırıyor.

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