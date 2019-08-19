Galatasaray: Falcao için ıslak imzayı bekleyelim!

Galatasaray’da Radamel Falcao transferinde risk görünmüyor. Sarı-kırmızılı yöneticiler Monaco’daki durumu kafa karıştıran Kolombiyalı forvetle ilgili en ufak bir kaygı taşımadıklarını söylerken, yine de ıslak imzayı görmeden kesin konuşmuyor.

Tecrübeli futbolcunun Monaco Kulubü’ne, gideceğini deklare ettiğini dile getiren idareciler, “Falcao son sözünü söyledi. Ayrılmak istediğini kulübüne iletti. Bu saatten sonra transferde herhangi bir pürüz olacağını düşünmüyoruz. Monaco da en kısa süre içinde Ben Yedder dışında bir forvet daha alacak. O andan itibaren Falcao’nun geliş süreci başlayacak” dedi. Sarı-kırmızılılar, Falcao’nun imza töreni için ise görkemli olacağını ama şu an için detay verilemeyeceğini söyleyerek, “Sonuçta ıslak imzayı beklemeden bunları konuşmak doğru olmaz” değerlendirmesinde bulundu.

Riske girmedi

Diğer taraftan kadroya alınmasına karşın Metz deplasmanında forma giyemeyen Falcao için Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, “Falcao’nun hafta boyunca küçük bir problemi vardı ve oynamak için hazır değildi, bu nedenle oynamadı” açıklamasını yaptı. Tecrübeli futbolcu, transfer öncesi kendisini riske etmek istemediği ve teknik kadronun da buna saygı gösterdiği iddia edildi.

Kaynak: Skorer