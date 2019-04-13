Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol’u 102-65 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligde 15. galibiyetini elde etti. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ise 19. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmada pota altından sayılar üreten Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol karşısında Harrison ve Erol Can Çinko ile üç sayılık basketler bulan Galatasaray Doğa Sigorta, ilk çeyreği 18-10 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Arapovic’in pota altından kaydettiği sayıyla 13. dakikada farkı çift hanelere (22-12) taşıyan Galatasaray Doğa Sigorta, hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Auguste’nin arka arkaya ürettiği basketlerle farkı açtı ve soyunma odasına 43-26 üstün gitti.

İkinci yarıda rahat bir oyun sergileyen ve final periyoduna 71-46 üstün giren Galatasaray Doğa Sigorta, sahadan 102-65 galip ayrıldı.

- Burak Eşlik oyuna devam edemedi

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol forması giyen Burak Eşlik ilk çeyrekten sonra oyuna devam edemedi.

İlk çeyreğin son dakikalarında yaşadığı sakatlığın ardından yerde kalan Burak, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra soyunma odasına gitti.

Galatasaray Doğa Sigorta: 102 - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 65

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Serhat Büker

Galatasaray Doğa Sigorta: Can Korkmaz 6, Harrison 11, Hayes 6, Ayberk Olmaz 9, Auguste 10, Caner Erdeniz 5, Ege Arar 4, Erol Can Çinko 6, Göksenin Köksal 14, Hasan Emir Gökalp 7, Arapovic 24

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Alp Karahan 16, Burak Eşlik 6, Uğur Dokuyan 15, Tevfik Akdamar 5, Bora Hun Paçun 12, Hüseyin Çevirgen 2, Kerem Bulat 2, Mehmet Meriç 3, Melih Kurtuluş, Yasin Tok, Emre Akyüz, Yusuf Özkan İr 4

1. Periyot: 18-10

Devre: 43-26

3. Periyot: 71-46

AA