Galatasaray Divan Kurulu'nda olay!

Son dakika haberi: Galatasaray Divan Kurulu'nda olay çıktı. Divan Kurulu üyesi Ayhan Özmızrak'ın kürsüye çıkıp konuşmaya başlamasının ardından başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri salonu terk etti.

11 Mart 2020, Çarşamba 14:43 Son Güncelleme:
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Galatasaray Divan Kurulu'nda olay!

Galatasaray Divan Kurulu'nda olay çıktı. Divan Kurulu üyelerinden Ayhan Özmızrak'ın konuşmaya başlamasının ardından yönetim kurulu üyeleri tepki göstererek salon dışına çıktı. Daha önce de Ayhan Özmızrak'ın konuşma yaptığı toplantılarda tansiyon yükselmişti.

Galatasaray Kulübü’nün mart ayı olağan divan kurulu toplantısında Ayhan Özmızrak'ın gündeme dair yaptığı açıklamalar ile birlikte salonda tansiyon yükseldi. Özmızrak’ın kürsüye çıkarak konuşmasına başlamasıyla Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in önderliğindeki yönetim kurulu toplantı salonunu terk etti. Sarı-kırmızılı yönetim, Özmızrak'ın konuşmasını tamamlamasının ardından tekrardan salona giriş yaptı.


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