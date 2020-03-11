Galatasaray Divan Kurulu'nda olay çıktı. Divan Kurulu üyelerinden Ayhan Özmızrak'ın konuşmaya başlamasının ardından yönetim kurulu üyeleri tepki göstererek salon dışına çıktı. Daha önce de Ayhan Özmızrak'ın konuşma yaptığı toplantılarda tansiyon yükselmişti.

Galatasaray Kulübü’nün mart ayı olağan divan kurulu toplantısında Ayhan Özmızrak'ın gündeme dair yaptığı açıklamalar ile birlikte salonda tansiyon yükseldi. Özmızrak’ın kürsüye çıkarak konuşmasına başlamasıyla Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in önderliğindeki yönetim kurulu toplantı salonunu terk etti. Sarı-kırmızılı yönetim, Özmızrak'ın konuşmasını tamamlamasının ardından tekrardan salona giriş yaptı.



