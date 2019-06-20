Galatasaray aynı hataya bir kez daha düşmek istemiyor. Sarı-kırmızılılar, Gomis’in bonservisi için yapılan ödemelerdeki gecikmeler nedeniyle Diagne’de farklı bir yol izleyecek. Cim-Bom, bonservisi bu kez peşin isteyecek.

Arap kulüplerinin gündeminde olan 27 yaşındaki forvet için gelen teklifleri değerlendirirken bu kriter öncelik olacak. Buna göre Diagne’yi transfer etmek isteyen kulüp parasını peşin verecek. Galatasaray da Kasımpaşa’dan Diagne’ni alırken bonservisini taksitlere bölememiş ve ödemeyi peşin yapmak zorunda kalmıştı.

(Milliyet)