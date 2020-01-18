Galatasaray - Denizlispor maç sonucu: 2 - 1

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda Denizlispor'u konuk etti. Sarı-Kırmızılı takım mücadeleyi 2-0 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 28. dakikada Emre Akbaba ve 56. dakikada Falcao kaydetti. Denizlispor'un tek golünü yeni transferi Muhammet Özkal 64. dakikada attı.

Galatasaray'da Marcao gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Gelecek hafta Konyaspor maçında forma giyemeyecek.





Galatasaray bu sonucun ardından puanını 30'a çıkarttı. Denizlispor ise 22 puanda kaldı. Sarı-Kırmızılı takım gelecek hafta Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Denizlispor ise kendi sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Maçtan dakikalar...

3-DAKİKA - Galatasaray'da Marcao Aissati'ye yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Gelecek hafta Konyaspor maçında oynamayacak.

17 -DAKİKA - Ömer Bayram'ın harika pasında Falcao müsait pozisyonda vuruşunu yaptı. Top Stachowiak'da kaldı.

22 -DAKİKA - Ömer Bayram'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Falcao'nun vuruşu kaleciden dönüyor.

28 -DAKİKA GOOOOOL- Saracchi'nin ortasında Emre Akbaba Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

İLK YARI SONUCU - 1-0 Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı...

Galatasaray - Denizlispor mücadelesini 32.996 seyirci tribünden takip ediyor.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

56 -DAKİKA GOOOOOL- Seri'nin ara pasında Falcao Galatasaray'ı 2-0 öne geçirdi.

64 -DAKİKA GOOOOOL- Denizlispor Muhammet Özkal'ın golü ile durumu 2-1 yaptı.

76 -DAKİKA - Galatasaray'ın ilk golünü atan Emre Akbaba oyundan çıktı. Yerine Taylan Antalyalı girdi.

80 -DAKİKA - Seri ceza sahası dışından çok güzel vurdu. Top dışarıya gitti.

86 -DAKİKA - Ömer Bayram'ın yerine yeni transfer Sekidika oyuna dahil oldu.

Galatasaray - Denizlispor 11'ler...

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Feghouli, Emre Akbaba, Falcao

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Murawski, Onazi, Aissati, Olcay, Sacko, Rodallega

Emre Akbaba 253 gün sonra ligde forma giydi

2018-2019 sezonunun 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanan Emre Akbaba, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında yine deplasmanda oynanan Rizespor maçıyla sahalara dönmüştü. Denizlispor maçına 11’de başlayan Emre, 253 gün sonra Süper Lig’de forma giydi. 27 yaşındaki futbolcuya müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Sarrachi 11'de, Sekidika yedek

Devre arası transfer döneminde Alman ekibi RB Leipzig’den kiralık olarak transfer edilen Marcelo Saracchi de ilk resmi maçına Denizlispor karşısında çıktı. Bir diğer yeni transfer Jesse Sekidika yedek kulübesinde yer alırken, sıtma teşhisi konulan ve dün taburcu olan Henry Onyekuru maçı tribünden takip etti. İkinci devre lisansı çıkan Linnes de kupa maçının ardından ligde de görev aldı.

Maçın başlamasından önce Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim’e taraftarlar tarafından yoğun ilgi vardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Terim’e tezahüratlar yaparken, deneyimli teknik adam da tribünlere giderek karşılık verdi.