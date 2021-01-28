Galatasaray DeAndre Yedlin ile anlaştı!

Yılbaşı gecesi yaşadığı talihsizlik sebebiyle sezonu kapatan Omar'ın yerine sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, bir süre önce rotayı çevirdiği İngiltere'den mutlu sonla geri dönmeye hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılılar, Premier Lig kulübü Newcastle United'ın sağ beki DeAndre Yedlin'le anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki ABD'li futbolcuyu bonservisiyle birlikte isteyen Galatasaray, hem kiralama hem de tamamen satın alma formüllerini İngiliz kulübüne sundu. Bonservis konusunda Newcastle'ın talebi şimdilik Galatasaray'ın teklifine uzak görünse de satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinde uzlaşmanın daha yakın olduğu belirtiliyor. İngilizler, "Evet" dediği anda, Sarı-Kırmızılılar tecrübeli savunmacıyı İstanbul'a getirerek resmi imza için işlemleri başlatacak.