GSTV'ye açıklamalar yapan Yusuf Günay "Aslında sayın başkanımız gerekli cevapları verdi. Cevap vermek istemiyorum ancak sonuçta Galatasaray camiasını rahatsız eden bir üslup olduğu için birkaç kelime söylemek istiyorum. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş büyük kulüpler. Bu kulüplerin başkanlarının sorumlulukla hareket etmeleri gerekir. Sayın Fikret Orman aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı. Bu sıfatla da konuşmalarına daha dikkat etmesi gerekir. Kabul edilebilir bir konuşma değil. Bilinçsizlikle olduğunu ve camiamızdan özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Galatasaray olarak Kulüpler Birliği'ne olan güvenimizi de sarsmıştır. Sayın Fikret Orman'ın Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etmesi gerekir. VAR'sız dönemde bu ligin en son şampiyonu bizdik. Hatalar daha az olsun diye VAR vetirildi. VAR'ın ilk yılında da Galatasaray'ın şampiyon olması bir şeyleri göstermiyor mu? VAR'lı da VAR'sız da olsa Galatasaray şampiyon. Galatasaray 8 puan gerideyken niye bu şikayetler yapılmıyordu?" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonunu hakemlerin belirlediğini öne sürerek "Geçen sene Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı maç şampiyonu belirledi. Bu sene de Galatasaray-Beşiktaş, Rize-Galatasaray maçları Türk futbol tarihine kara bir leke olarak işlendi" demişti.

NTV