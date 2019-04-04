Galatasaray Beşiktaşlı Göjkhan Töre ile anlaştı

Gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray ilk transfer bombasını patlattı.

04 Nisan 2019, Perşembe 10:33
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Galatasaray Beşiktaşlı Göjkhan Töre ile anlaştı

Beşiktaş'ta devre arası hazırlık kampına dahil edilmeyip, kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, Galatasaray'a transfer olmak üzere. 

Sarı kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in de kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi için mutlu sona yakın. 27 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş formasıyla 8 maçta 210 dakika forma giyip, 1 asist yaptı.  Gökhan Töre daha sonra ikinci yarı hazırlık kampının kadrosuna dahil edilmeyip, kadro dışı bırakılmıştı. Töre, çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor. (Skorer)

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