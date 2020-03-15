Galatasaray – Beşiktaş canlı yayın (GS – BJK canlı izle)

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, derbide Beşiktaş’ı konuk ediyor. Galatasaray karşılaşma öncesi 49 puanla 3. sırada yer alırken Beşiktaş ise 43 puanla 5. basamakta bulunuyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Avrupa’nın birçok ülkesinde spor müsabakalarının etkilenmesine neden olan Corona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, Galatasaray – Beşiktaş derbisi seyircisiz oynanıyor.

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Maç başladı.

5. dakikada Galatasaray’da Falcao, ceza sahası ön çizgisindeki Seri’ye topu bıraktı. Seri’nin gelişine yaptığı vuruş, savunmadan sekerek kaleci Karius’ta kaldı.

7. dakikada Donk’un pasında Falcao’nun vuramamasıyla savunma arkasına seken topta, Onyekuru tehlikeli bir pozisyon yakaladı. Gökhan ile bire bir kalan Onyekuru’nun vuruşu, Gökhan Gönül’ün müdahalesiyle kornere gitti.

8. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Karius'un boşa çıktığı top sonrası Donk'un kafa vuruşu yandan auta gitti.

11. dakikada Beşiktaş’ta savunma arkasına atılan topa Burak Yılmaz hareketlenirken Galatasaray kalecisi Muslera, kalesinden çıkarak topu rakibinden önce kontrol etmeyi başardı.

17. dakikada Galatasaray’ın sağ kanattan kullandığı kornerde penaltı noktasının biraz önünden Donk’un yaptığı sert kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

SARI KART | 22. dakikada Galatasaray’da Mariano, Victor Ruiz’e yaptığı müdahale sonrası karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.

23. dakikada Beşiktaş’ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Gökhan Gönül topu altı pasa doğru çevirirken Ryan Donk, topu kornere yolladı.

27. dakikada Beşiktaş’ta Burak Yılmaz savunma arkasına hareketlendi ve dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderse de pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

30. dakikada Beşiktaş savunmasındaki top kaybı sonrasında Falcao, ceza sahası ön çizgisindeki Feghouli’ye topu çıkardı. Cezayirli oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruş, Karius’ta kaldı.

32. dakikada Beşiktaş, sol kanattan etkili gelirken Caner’in ortasında yüksek topu Atiba Hutchinson istediği gibi kontrol edemedi ve top auta gitti.

45+2. dakikada Galatasaray’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan Seri ile kullandığı serbest vuruşta, top Karius’u geçse de az farkla dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İkinci yarı öncesi Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Ömer Bayram oyuna giren isim oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

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Galatasaray - Beşiktaş 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet, Selçuk, Yunus, Ömer, Emre, Jimmy, Andone, Taylan

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Tyler Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz

Yedekler: Utku, Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Necip, Ljajic, Lens, Rıdvan, Kartarl, Diaby

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11’ine göre tek değişikliğe gitti.

Türk Telekom Stadı’nda oynanan derbiye Galatasaray, Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao 11’i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Florin Andone ve Taylan Antalyalı yer aldı.

Fatih Terim, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Demir Grup Sivasspor müsabakasında ilk 11’de görev verdiği Ömer Bayram’ı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcunun yerine Younes Belhanda’yı görevlendirdi.

- Ömer Bayram, ligde 16 maç sonra ilk 11 dışında

Galatasaray’da bu sezon gösterdiği performansla dikkati çeken Ömer Bayram, ligde 16 maçın ardında ilk 11’de forma giyemedi.

Cezası nedeniyle sezonun 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Ömer, sonrasındaki 16 lig müsabakasında ilk 11’de sahaya çıktı.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon toplamda 21 lig karşılaşmasında 19 kez ilk 11’de maça başladı.

- Belhanda, 2 maç aradan sonra forma giydi

Sarı-kırmızılı ekibin Faslı orta saha oyuncusu Belhanda, iki maç aradan sonra ligde forma giydi.

Son olarak 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkan Belhanda, 24. haftadaki Gençlerbirliği mücadelesinde cezası nedeniyle formasını terletemedi.

Ligin 25. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kadroda yer alan 30 yaşındaki futbolcu, oyuna girmemişti.

- Donk korkuttu

Sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Ryan Donk, ısınma sırasında sakatlandı.

Tecrübeli futbolcu, maç öncesi ısınma sırasında sol ayağında sorun yaşadı. İlk önce soyunma odasına giden Donk, daha sonra sahaya çıkarak performans antrenörü Yasin Küçük’ün eşliğinde bir süre kendisini denedi.

Hollandalı oyuncu, müsabakaya ilk 11’de başladı.

- ultrAslan’ın koreografisi iptal edildi

Galatasaray’ın taraftar grubu ultrAslan, derbinin seyircisiz olması nedeniyle hazırladığı koreografiyi hayata geçiremedi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yılı dolayısıyla bir koreografi hazırladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında derbinin seyircisiz oynanması nedeniyle koreografi gerçekleştirilemedi.

İptal edilen koreografinin parçası olan, "Çanakkale Zaferi’nin 105. yılında kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz", "Bir destandır Çanakkale", "Geri dönmeyi düşünmediler Mektebi Sultani şehitleri", "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır" ve "Bir vatan kalbinin attığı yer 1915 Çanakkale" yazılı pankartlar tribünde yer aldı.

Ayrıca hakem üçlüsü ve iki takım futbolcuları seremoniye, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfının hazırlattığı, "Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur Çanakkale. 105 yıl önce bizim için duran kalpleri rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." yazılı pankartla çıktı.

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray’a konuk olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, geçen haftaki MKE Ankaragücü karşılaşmasına göre derbi mücadelesine takımın tek değişiklikle çıkardı.

Yalçın, MKE Ankaragücü mücadelesinde ilk 11’de oynattığı Jeremain Lens’i yedek soyundururken, derbi maçta Gökhan Gönül’e sağ bekte şans verdi.

Savunma kurgusunda değişiklik yapmayan Yalçın, Gökhan Gönül’ün önünde Tyler Boyd’u görevlendirdi.

- Sergen Yalçın, ilk derbi maçına çıktı

Sergen Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak ilk derbi maçına çıktı.

Futbolculuk kariyerinde defalarca derbi maçlarında sahada bulunan Yalçın, Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçmişti.

Ligin 20. haftasında göreve başlayan Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesinde takımının başında 6 maçta görev yaptı. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde 4 galibiyet, birer yenilgi ve beraberlik aldı.

- Adem Ljajic yine yedek

Siyah-beyazlı ekipte Adem Ljajic, derbi maçta da yedekler arasında bulundu.

Beşiktaş’ta son olarak Gaziantep FK maçında ilk 11’de sahaya çıkan Ljajic, Medipol Başakşehir ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Hastalığı nedeniyle Trabzonspor karşılaşmasında yer alamayan Ljajic, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde ise kadroda bulunmasına rağmen süre alamamıştı. Ljajic, geçen hafta MKE Ankaragücü karşısında attığı golün ardından sevinciyle gündeme gelmişti.

Beşiktaş’ta ayrıca Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz ve Abdoulay Diaby derbi maçta yedekler arasında yer aldı.

- Taraftarlar uğurladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı maçın seyircisiz oynanmasına karar verilirken, 100 kadar siyah-beyazlı taraftar uyarılara rağmen takımlarını uğurladı.

Taraftarlar, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde toplanarak teknik heyet ve oyuncuları tezahüratlarla Türk Telekom Stadı’na gönderdi.

Beşiktaşlı futbolcular da ısınmak için sahaya taraftarlara göndermede bulunarak, "Ruhunuz yeter" yazılı pankartla çıktı.