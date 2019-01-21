Galatasaray, Benjamin Tetteh transferinde sona yaklaştı!

Devre arasında kadrosunu bir golcü takviyesi ile güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın transfer gündemini uzun bir süredir meşgul eden isimlerden biri de Benjamin Tetteh'ti.

Cim Bom'un bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği Sparta Prag'ın Ganalı golcüsüyle ilgili Çekya'dan gelen son haber taraftarları heyecanlandırdı.

Tetteh'in Çekya'daki haklarını elinde bulunduran Global Sports adlı menajerlik şirketinden Pavel Zika, 21 yaşındaki futbolcunun transferindeki son durumla ilgili şunları söyledi:

"Bildiğim kadarıyla Galatasaray'ın önerdiği bonservis bedeliyle Sparta Prag'ın istediği arasında ufak bir fark var. Önümüzdeki hafta bu durum tersine dönebilir. Oyuncu İstanbul ya da İngiltere'nin yolunu tutabilir."

Sparta Prag'ın hocası Zdenek Scasn﻿y, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada yıldız golcünün İngiltere'ye gitmesinin söz konusu olmadığını söylemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler