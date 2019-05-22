Şampiyon Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor. Sarı- Kırmızılılar sattığı kadar oyuncu transferi yapabileceği için Belhanda'yı kaynak olarak kullanmayı planlıyor ve yerine 10 numara bakıyordu.

EVERTON KİRALAMAK İSTİYOR

Galatasaray'da 10 numara bölgesi için önemli bir gelişme yaşandığı bildirildi. Onyekuru'nun gelişiminden memnun kulan Everton, 20 yaşındaki Vlasic'i 1 yıllığına Galatasaray'a kiralamak istiyor.

31 MAÇTA 8 GOL 7ASİST YAPTI

Geçtiğimiz sezonu CSKA Moskova'da kiralık geçiren Vlasic 8 gol, 7 asistlik bir performans sergilemişti. Son derece saldırgan ve efektif bir tarzı olan Vlasic'e Sarı- Kırmızılı kulübün de sıcak baktığı öğrenildi.

5 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Vlasıc'in adı Beşiktaş ile birlikte anılsa da 10 numaralı bölgede Ljajic olduğu için Siyah-Beyazlı kulübün ilgisine pek ihtimal verilmiyor. 20 yaşınadki Vlasic 5 kez de Hırvat Milli Takım forması giydi.

Kaynak: Takvim