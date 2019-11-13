Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bugün yapılan aylık olağan divan kurulu toplantısına katılması bekleniyordu. Ancak Cengiz toplantıda yer almadı.

Mustafa Cengiz'in cenazeye katılacağı için toplantıda yer almadığı belirtildi.

Ancak Galatasaray Başkanı Cengiz flaş bir karar alarak GSTV'ye çıkma kararı aldı.

GSTV'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Galatasaray ile ilgili merak edilen her şey canlı yayında Galatasaray Televizyonu'nda yanıt buluyor. Başkanımız Mustafa Cengiz, saat 21.00'de @GSTV özel yayınında."