Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş tweet
Son dakika haberi.. Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçın ardından Sarı-Kırmızılı ekibin Başkanı Burak Elmas sosyal medya hesabından, "Mücadelesinin bedeli ne olursa olsun sporda rekabeti sahaya indirmekte kararlıyız" paylaşımında bulundu.
Süper Lig 'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor 'u 3-2 mağlup etmeyi başaran Galatasaray 'da Başkan Burak Elmas, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Burak Elmas paylaşımında "Mücadelesinin bedeli ne olursa olsun sporda rekabeti sahaya indirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.
İşte Burak Elmas'ın paylaşımı:
https://twitter.com/burakelmas_tr/status/1444732874926739460