Süper Lig 'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor 'u 3-2 mağlup etmeyi başaran Galatasaray 'da Başkan Burak Elmas, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Burak Elmas paylaşımında "Mücadelesinin bedeli ne olursa olsun sporda rekabeti sahaya indirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

İşte Burak Elmas'ın paylaşımı:







