Haziran 2021'de Burak Elmas'la girdiği kıyasıya başkanlık yarışını 41 oyla kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, bu kez Dursun Özbek'e karşı mücadele edecek. Ekibine çok güvendiğini belirten Hamamcıoğlu, camianın kendi içinde barışmasını ve ayrışmanın sona ermesini istediğini aktardı. Hamamcıoğlu, Aralarında iş bölümü yaptıklarını, seçimi kazanmaları halinde ilk olarak yapacakları 3 işin belli olduğunu dile getirdi. Galatasaray 'da seçim heyecanı yaşanırken Eşref Hamamcıoğlu'nun kim olduğu ve kariyeri de Galatasaray taraftarı tarafından araştırılmaya başlandı. 1994-1998 yılları arasında Galatasaraylılar Derneği yönetiminde ve 2001-2002 döneminde Galatasaray Spor Kulübü’nde Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmış olup, 2018-2021 yıllarında Divan Kurulu Başkanlığı yapan Eşref Hamamcıoğlu'nun kariyeri ile ilgili detaylar haberimizde.

Eşref Hamamcıoğlu kimdir, serveti ne kadar? Eşref Hamamcıoğlu nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

1954 İstanbul doğumlu olan Eşref Hamamcıoğlu, 1975 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1980 yılında Sorbornne Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi.1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'e bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerinde bulundu. 1992-2012 yılları arasında Sodexo’da kurucu Genel Müdür ve CEO olarak görev yaptı. Edindiği bilgi ve tecrübelerini değerlendirmek üzere UP Hizmet Yönetim Çözümleri Danışmanlık Şirketi’ni ve Optimal Yiyecek İçecek Çözüm Geliştirme Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ni hayata geçirdi.

Eşref Hamamcıoğlu, 1994-1998 yılları arasında Galatasaraylılar Derneği yönetiminde ve 2001-2002 döneminde Galatasaray Spor Kulübü’nde Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmış olup, 2018-2021 yıllarında Divan Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Türk Fransız Ticaret Derneği, TÜSİAD gibi çeşitli dernek üyelikleri mevcuttur. 2008-2010 yıllarında Türk Fransız Ticaret Derneği Başkanı olarak görev yapmıştır. TÜSİAD’da Yurtdışı İletişim Komisyonu Üyesi ve Türkiye Fransa İletişim Danışma Grubu Başkanı Başkanı olarak görev yapmıştır.

Yine TÜSİAD’da “Fransa Çalışma Grubu” şemsiyesi altında Türkiye Fransa arasındaki ekonomi ve tanıtıma dayalı faaliyetlerde bulunmaktadır. TÜSİAD/Institute’de Bosphore’un kurucu Yönetim Kurulu Üyesidir. Yabancı dili Fransızca ve İngilizce’dir. Evli bir çocuk sahibidir.

Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde kimler var?

Yönetim Kurulu:

Asil: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman.

Yedek: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu. Denetim Kurulu

Asil: Ahmet Mert Yılmaz, Süalp Kalleci, Kamer Rodoplu. Yedek: Erdem Tarlığ, Bahadır Kılıç, Çağatay Aras Uçkun.

Sicil Kurulu:

Asil: Sezai Enis Tulça, Deniz Gün Enön, Nihal Özfırat, Ömer Faruk Dak, Ali Esat Tansev, Ayşe Esra Arslan, Ali Erdal Katmer.

Yedek: Utku Çağatay Aksoy, Jano Kasal, Mehmet Yaşar Asal.

Disiplin Kurulu:

Asil: Halil Akgül, Burhanettin Burak Akter, İhsan Ömür Yarsuvat, Cemil Dönmez, Yusuf Bülent Pozam, Mehmetcik Serol Acarkan, Ahmet Arif Bağlıca.

Yedek: Hamza Yüksel Dinçer, Günaydın Özcebe, Haluk Pepeyi, Erdan Çokay, Hasan Vedat Gürer.

Eşref Hamamcıoğlu'nun projeleri neler?

Geçen yıl yapılan seçimde Burak Elmas'a kaybeden, aynı zamanda Galatasaray'ın eski Divan Kurulu başkanlarından olan Eşref Hamamcıoğlu, bu kez Dursun Özbek'e karşı mücadele edecek. Ekibine çok güvendiğini belirten Hamamcıoğlu, şunları dile getirdi: "Biz aramızda bir iş bölümü yaptık. Mazbatamızı aldıktan sonra yapacağımız ilk üç iş belli. Bunlardan biri bütçe genel kurulu ve tüzük genel kurulu yapmak olacak. Çünkü kulübün bütçesi yok şu anda. İkincisi tüzük kurulu yapacağız. Böylelikle camianın kendi içinde barışmasını ve ayrışmanın sona ermesini istiyorum. Bizim de çok önemli projelerimiz var..."

'Satmadan 120milyon Dolar'

"Bir dijital dönüşüm projesi olacak. Buradan hiçbir şey satmadan senelik 120 milyon Dolar gelir hedefliyoruz. İkincisi kulübün gayrimenkulleri var. Hatırlatmak isterim bu gayrimenkuller kulübün gayrimenkulleri.Hiç kimse bunun üzerinden prim yapmaya çalışmasın. Bunları biz de değerlendireceğiz. Florya‘dan süratle çıkacağız. Orada 22 dönüm arazimiz var ve burayı Büyükçekmece’deki bize tahsis edilmiş olan 110 dönümlük araziye taşıyacağız. Bu araziyi 12 dönüm daha büyütme şansımız olacak. Dolayısıyla Florya’yı ne kadar çabuk boşaltıp ve ne kadar az maliyetle yeni yere taşırsak, Galatasaray’ın avantajına olacaktır."