Galatasaray Bakayoko için görüşmelere başladı!

Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Leo Dubois, Kazımcan Karataş ve Haris Seferovic gibi önemli oyunculara kadrosuna katan Galatasaray , transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Lucas Torreira transferinde sona gelindi

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal forması giyen Lucas Torreira transferinde sona yaklaşan Sarı-kırmızılı takım, rotasını İtalya'ya çevirdi.

Tiemoue Bakayoko gündemde

Tuttomercatoweb sitesinde yer alan habere göre; Galatasaray, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AC Milan forması giyen Tiemoue Bakayoko ile ilgileniyor.

Temaslar başladı

Haberde, sarı-kırmızılı takımın önlibero oyuncusunun transferi için İtalyan deviyle temasa geçtiği belirtildi.

Satın alma opsiyonu var

Bonservisi Chelsea'de bulunan ve Milan ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek olan 27 yaşındaki önlibero oyuncusunun sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da olduğu öğrenildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; başarılı oyuncunun satın alma opsiyonunun ise 17 milyon Euro olduğu ifade edildi. (Ajansspor)